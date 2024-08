L’attivista per i diritti delle persone autistiche attraverso il M.I.D. Red FryK-Hey scrive al Sindaco Nargi.

Gentile Sindaca di Avellino Laura Nargi, le scrivo attraverso il M.I.D., Coordinato da Giovanni Esposito, affinché apra il centro dedicato al trattamento dei disturbi dello spettro autistico . Io sono Red, una persona autistica con bisogno di supporto livello 1, e attivista per i diritti delle persone autistiche. Non siamo persone affette o colpite da autismo, siamo semplicemente persone autistiche, persone nello spettro autistico. L’autismo non è una malattia, non dobbiamo essere curati dalla nostra condizione ma abbiamo bisogno di supporti. Chi più alti, chi più bassi. Le terapie possono aiutarci a migliorare. Ancora di più, rispetto a me, le persone autistiche che presentano disabilità cognitiva e compromissione verbale. Spero che agisca presto e la ringrazio cordialmente.

Red FryK-Hey