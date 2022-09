L’Agenzia Generali Avellino Italia tra le più brillanti realtà italiane nel mondo assicurativo

Ennesimo, importante e prestigioso riconoscimento per l’Agenzia Generali Avellino Italia del dottor Paolo Sanfilippo che ha ottenuto, dalla direzione generale del Leone alato, la certificazione di qualità nella consulenza e relazione con la clientela.

Un elemento distintivo che pone l’agenzia avellinese ed il suo staff tra le più brillanti realtà italiane nel mondo assicurativo.

Per meglio inquadrare il valore della certificazione ottenuta bastino i numeri: su 1400 agenzie Generali operanti sul territorio nazionale solo 57 hanno conquistato l’ambito riconoscimento che certifica la qualità dell’operato.

«La soddisfazione è enorme – sottolinea Paolo Sanfilippo – anche perché il risultato è il frutto di una misurazione complessa, che si basa su una serie di parametri incentrati sulle esperienze dirette dei clienti. Che, evidentemente, nel nostro caso sono soddisfatti del rapporto e dei risultati ottenuti».

La risposta ai test somministrati al campione individuato tra gli oltre 16mila clienti di Generali Avellino Italia ha prodotto un risultato che supera di gran lunga la media nazionale.

Motivo che riempie ancora più di significato il bollino che, da oggi, campeggerà all’ingresso della sede irpina di Generali e su tutti i documenti ufficiali.

«Quello che emerge è un risultato oggettivo non manipolabile – spiega Sanfilippo – perché espressione diretta dei cittadini, che hanno premiato la qualità delle relazioni restituendo un giudizio medio più che lusinghiero».

Ed intanto, a conferma della propensione al cliente, che è alla base della vision aziendale di Generali Avellino Italia, entro la fine dell’anno termineranno i lavori di restyling alla sede di viale Italia, che si presenterà con un concept moderno in linea con l’evoluzione dei servizi di consulenza.

Un rinnovato spazio di accoglienza e professionalità.

«Ormai una parte consistente dei nuovi clienti arriva dalle referenze di chi ha già avuto esperienze con noi. Ci attendiamo, quindi, una ulteriore crescita in tal senso – racconta Paolo Sanfilippo – e per questo abbiamo deciso di investire in spazi fisici e tecnologia, per poter accogliere al meglio i nostri clienti ed innalzare ancora di più gli standard qualitativi dei servizi offerti».