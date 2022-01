Indette dal Commissario straordinario dell’Ato rifiuti di Avellino le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Ambito

Il Commissario straordinario dell’Ato rifiuti di Avellino Antonello Barretta ha emanato il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio d’ambito nella nuova data del 16 marzo 2022, così come fissata dal decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1 del 10 gennaio. Le operazioni di voto avranno luogo dalle 8 alle 18, nel seggio elettorale insediato presso la sala Montevergine, al piano terra dello stabile di collina Liguorini che ospita la sede dell’ente d’ambito. In prosieguo, a conclusione delle operazioni di voto, prenderà il via lo scrutinio.

La presentazione delle liste dovrà avvenire nei giorni 7 e 8 marzo 2022, dalle ore 9 alle ore 13, all’ufficio elettorale all’uopo costituito presso la sede dell’ente d’ambito.

Sono chiamati al voto esclusivamente i sindaci in carica alla data del 16 marzo, che eleggeranno i propri rappresenti distinti in tre fasce demografiche e precisamente sei consiglieri per i comuni fino a cinquemila abitanti, cinque consiglieri nella fascia intermedia fino a 30mila abitanti ed un consigliere per i comuni con popolazione superiore.

Il commissario straordinario auspica che il confronto elettorale avvenga in un clima di proficua partecipazione, attesa la complessità della gestione del ciclo dei rifiuti che il Consiglio d’ambito sarà chiamato a governare.

