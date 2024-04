Il Richiamo all’Altruismo e alla Responsabilità: Un Appello per Avellino

In un momento critico per la politica cittadina, l’attenzione si concentra sull’impasse che persiste nel processo di selezione del candidato sindaco per la coalizione di centro-sinistra. Questa situazione, protrattasi per diverse settimane, rischia di deviare l’attenzione dall’obiettivo principale: offrire un’alternativa all’amministrazione Festa degli ultimi cinque anni, che molti cittadini ritengono essere stata sciagurata.

Il continuo scambio di accuse e dichiarazioni attraverso i media non contribuisce a creare un clima di collaborazione e confronto costruttivo, indispensabile in una fase così cruciale per il futuro di Avellino. È quindi urgente un gesto di responsabilità, altruismo e generosità da parte di tutti i soggetti coinvolti, al fine di superare l’attuale stallo e mettere finalmente in luce le idee e i programmi che la coalizione ha elaborato nel corso degli ultimi dodici mesi.

Il ritorno alla coesione è possibile solo attraverso un confronto interno aperto, trasparente e incentrato sulla politica. Solo così sarà possibile delineare una proposta politica alternativa autentica e partecipativa, che possa essere il vero punto di riferimento per la cittadinanza di Avellino.

I firmatari di questo appello, Claudio Petrozzelli, Nino Sanfilippo, Donata Ferrante, Ida Iasi, Gaia Malagoli e Giuseppe Natale, chiedono a tutte le parti coinvolte di mettere da parte le divergenze personali e di lavorare insieme per il bene della città. Solo attraverso un impegno congiunto e un atteggiamento altruista sarà possibile affrontare le sfide future e costruire un Avellino migliore per tutti i suoi abitanti.