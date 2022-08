Garanzia Giovani, accolti altri cinque ragazzi al Comune di Avellino

Stamattina, presso il Comune di Avellino, sono stati accolti dal sindaco Gianluca Festa e dall’assessora all’Inclusione Sociale, Marianna Mazza, cinque ragazzi, selezionati in collaborazione con l’agenzia per il lavoro “Mestieri Campania”, nell’ambito del progetto, predisposto dal Servizio Strategico Europa, che prevede “Tirocini extracurriculari”. I ragazzi vanno a sommarsi agli altri cinque già in forze presso l’Ente di Piazza del Popolo e resteranno in servizio, all’interno degli uffici comunali, per un anno percependo un’indennità di 500 euro al mese.

“È sempre un’emozione -commenta il sindaco- poter accogliere questi ragazzi all’interno della nostra squadra. Offriamo loro un percorso che mira ad un reinserimento sociale ed occupazionale importante, in grado di allargare notevolmente i loro orizzonti. Come amministrazione crediamo molto in questa iniziativa e siamo certi che rappresenti anche per noi un’occasione di crescita, soprattutto umana”.