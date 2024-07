Direttamente da Made in Sud arriva Ciro Giustiniani per il primo anniversario di Italia Serramenti Group

Festeggiamo insieme in nostro primo anno di attività e l’ampliamento del nostro showroom con un brindisi in compagnia del comico di Made in Sud, Ciro Giustiniani”.

Questo l’invito di Domenico Tuccia e Ilaria Ciampi, titolari di Italia Serramenti Group, giovane e dinamica azienda specializzata nella fornitura di infissi interni ed esterni, tende da sole, zanzariere e molto altro.

La cerimonia di (re)inaugurazione avrà inizio alle ore 19:00 con il tradizionale taglio del nastro e la presentazione del rinnovato e ampliato showroom. Seguirà un brindisi per celebrare questo importante traguardo insieme a clienti, partner e amici dell’azienda. La serata sarà arricchita dallo spettacolo del celebre comico Ciro Giustiniani, noto volto del programma televisivo “Made in Sud”, che porterà sul palco la sua inconfondibile verve comica, fatta dei suoi monologhi che trattano temi come la famiglia, le ambizioni e le questioni sociali.

“L’evento – concludono i titolari – rappresenta un momento di condivisione e ringraziamento per tutti coloro che hanno sostenuto Italia Serramenti Group in questo primo anno di attività. Il nuovo showroom, più grande e moderno, sarà un punto di riferimento per tutti coloro che cercano soluzioni di alta qualità per la propria casa. Vi aspettiamo in tanti”.