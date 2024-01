Avellino – Causa influenza che ha colpito Benny De Maio l’iniziativa “Per una nuova Avellino – Presentazione del programma e del candidato sindaco per una città protagonista in Irpinia e in Campania” in programma per questo pomeriggio presso il Viva Hotel di Avellino è stata rinviata.

A breve sarà comunicata la nuova data di svolgimento della manifestazione pubblica promossa da Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra Italiana, SiPuò, APP e Controvento.