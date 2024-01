La Magia della Befana Illumina Baiano: 28ª Edizione della Festa in Piazza Santo Stefano

Il 6 gennaio 2024, Baiano si prepara ad accogliere la 28ª edizione della sua festa più attesa e amata – la Festa della Befana. L’evento si svolgerà in Piazza Santo Stefano, trasformando la piazza nel cuore pulsante di un’esperienza festiva indimenticabile che coinvolgerà tutta la comunità.

L’inizio della giornata è fissato per le 11.00, quando la Befana farà il suo trionfale arrivo in Piazza Santo Stefano. Il suo ingresso sarà accompagnato da un’atmosfera di festa, musica e sorrisi che accoglieranno grandi e piccini. La Befana, con il suo caratteristico aspetto e la sua scopa, porterà con sé la tradizione e la magia di questa festa così speciale.

Subito dopo l’arrivo della Befana, inizieranno le attività per i più piccoli. Animazioni coinvolgenti, gonfiabili divertenti e la distribuzione delle calze della Befana faranno brillare gli occhi dei bambini presenti. La gioia e l’entusiasmo saranno palpabili mentre i più giovani riceveranno le loro calze piene di dolciumi e piccoli regali, creando ricordi che dureranno nel tempo.

Il pomeriggio porterà con sé una nuova ondata di emozioni, con spettacoli coinvolgenti presentati da artisti unici che intratterranno il pubblico di tutte le età. La varietà degli spettacoli garantirà che ci sia qualcosa per tutti i gusti, dai numeri comici alle esibizioni musicali che creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il culmine della giornata avverrà alle 17.00, con il sorteggio dei premi che aggiungerà ulteriore eccitazione all’atmosfera festiva. Partecipare al sorteggio sarà un’opportunità per i presenti di vincere premi fantastici, aggiungendo un tocco di suspense e divertimento alla festa.

La Festa della Befana a Baiano non è solo un evento tradizionale, ma un’occasione per la comunità di riunirsi, celebrare e creare ricordi preziosi. Dalle 11.00 alle 20.00, Piazza Santo Stefano sarà il centro di tutte le attività, offrendo un’esperienza unica che unisce tradizione, divertimento e condivisione. Preparatevi per una giornata indimenticabile di gioia, risate e dolciumi mentre Baiano celebra la magia della Befana in tutta la sua grandezza.