AVELLINO- Palio della botte 2023, ecco i vincitori

Anche quest’anno il Corteo Storico del Palio, composto da oltre 500 figuranti, ha sfilato per le strade della città tra ali di folla attenta ed entusiasta, pronta a rubare scatti e movimenti, a riconoscere volti noti, a commentare… Segno della bellezza delle cose che non si fanno solo “PER” la gente, ma soprattutto “CON” la gente! Dopo aver attraversato le vie principali della città, i figuranti hanno fatto tappa nella Chiesa Cattedrale, addobbata a festa per la solennità dell’Assunta, per ricevere la benedizione e “l’investitura” da parte del vescovo, omaggiare con i fiori e i ceri e cantare le lodi alla Regina Immacolata, coronata sul trono, ma con lo sguardo e le movenze protesi verso il Cielo, a cercare il Figlio e ad indicarci la strada. Non per compiere un mero atto formale, ma per ricordare il fine e la destinazione del nostro agire nel mondo.

I colori, la grazia, le coreografie ardite degli sbandieratori d Borgo San Nicolò e di Giove, i ritmi dei Trombonieri e Musici di Sant’Anna all’Oliveto e dei Musici di Giove, l’esibizione dei Piccoli e dei Giovani Sbandieratori del Palio di Avellino hanno allietato la serata ed hanno fatto salire l’entusiasmo nell’attesa della gara.

Infine la sfida tra le 7 Contrade, con le finali dei bambini di Prima e dei ragazzi di Seconda Fascia e la rude contesa tra i bottaioli adulti!

Ecco i vincitori del Palio della Botte 2023:

• Prima Fascia, 6-11 anni, si aggiudica la botte d’oro PORTA BENEVENTANA

• Seconda Fascia, 12-17 anni, vince BELLEZZE, e dedica la vittoria al grande allenatore, Capitano della squadra, il compianto Cesare Ventre,

che ha sempre creduto in questo progetto e con passione e determinazione ha condotto per anni i bellizzani in posizione di capolista nell’albo d’oro del Palio.

• Adulti: dopo una finale agguerrita contro i giovani di TUOPPOLO (1 minuto e 22 secondi), i vincitori sono i bottaioli di PARCO DEL PRINCIPE (1 minuto e 13 secondi), che per la prima volta dopo 26 edizioni hanno avuto la gioia di salire sul podio. Mai vittoria fu così desiderata e perseguita!

Ed ora le premiazioni per il 2° Torneo “Arcieri del Palio”.

Il torneo è stato vinto dalla Contrada Porta Beneventana rappresentata dagli arcieri: Grazia Napoli e Mattia Adda che hanno realizzato 147 punti. Sono stati inoltre premiati con una coppa i primi tre punteggi individuali:

3° classificato Rita Nittolo con 75 punti

2° classificato Grazia Napoli con 77 punti

1° classificato Alessia Macchia con 79 punti

Nelle due serate i volontari del Villaggio Solidale “Monte di Pietà” hanno aperto una finestra sul lavoro quotidiano e sulle attività degli Opertatori del Terzo Settore.

Ed ora, prima di chiudere i battenti su questa XXVII edizione del Palio, ringraziamo tutti coloro che lo hanno reso possibile: le Autorità cittadine, le Forze dell’Ordine, la stampa, le Associazioni, il CONI, i Cronometristi, i volontari, le comunità parrocchiali, gli ospiti, i bambini e i ragazzi, anche gli animali, e ci auguriamo di poter rivivere insieme il prossimo anno le stesse emozioni e speriamo che nessuno si lasci vincere dalla tentazione di rovinarsi la festa e di far perdere ai bambini e ai ragazzi il gusto sano di giocare.