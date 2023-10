AVELLINO. “Le spose di Amleto”. Un nuovo imperdibile appuntamento dedicato al mondo de Wedding

. Una mostra fotografica dedicata alle spose, artisti musicali, professionisti del settore wedding e non solo …. In pieno centro ad Avellino con ingresso gratuito !!! Abbiamo voluto dare importanza all’aspetto emotivo delle spose con l’intervento della psicologa psicoterapia Federica Maria Anna Grosso e rendere omaggio con i versi scritti dalla scrittrice Ilde Rampino letti volutamente da Pascal Melchionna voce maschile per far arrivare il messaggio che esistono uomini sensibili e non sono mostri che uccidono le donne. Ci sarà l’esposizione dell’opera la sposa africana dell’artista Dorotea Virtuoso con la lettura della poesia bi harusi scritta dalla Dottoressa Silvia Amedeo. Un appuntamento ricco di cultura e bellezza aperto a tutti.