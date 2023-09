AVELLINO. Il Museo Irpino propone anche per quest’anno la sua nuova offerta didattica

Il Museo Irpino propone anche per quest’anno la sua nuova offerta didattica, pensata per le scuole di ogni ordine e grado. Completa e flessibile, il catalogo si arricchisce con nuove visite guidate, quiz, percorsi tematici e laboratori didattici.

Esperienze diversificate, ognuna dedicata per scoprire in maniera divertente e interessante le ricche collezioni museali distribuite nelle nostre due sedi museali.

Le proposte sono tutte costruite e pensate basandosi sulla multidisciplinarietà, utilizzando percorsi trasversali che si inseriscono perfettamente nei programmi ministeriali, coniugando così il piacere della conoscenza con la crescita formativa e l’acquisizione di una cittadinanza consapevole.

Il confronto diretto con i materiali presenti nelle collezioni e la pluralità di valori che viene mediata dagli educatori del museo si pongono come una preziosa risorsa per integrare i programmi scolastici e stimolare il pensiero critico.

L’offerta didattica 2023/2024 del Museo Irpino è consultabile sul sito internet del Museo all’indirizzo www.museoirpino.it. La prenotazione di tutte le attività può essere effettuata o telefonando allo 0825790733/539 o inviando una mail all’indirizzo info@museoirpino.it