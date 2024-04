Astensione dalle Attività Giudiziarie degli Avvocati: Comunicato della Camera Penale Irpina

La Camera Penale Irpina, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure stabilite, comunica ufficialmente l’astensione dalle attività giudiziarie penali per i giorni 6, 7, 8, 9 e 10 maggio 2024, come deliberato dal Consiglio Direttivo in data 20 aprile 2024.

L’astensione, conforme alle normative previste dalla legge 146/1990, così come modificata dalla legge 83/2000, è stata valutata come idonea e operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici, come attestato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008.

In base alla delibera del Consiglio Direttivo, l’astensione ha la durata di cinque giorni lavorativi e mira a sottolineare specifiche motivazioni, le quali sono riportate in dettaglio nella delibera stessa.

La comunicazione dell’astensione è stata garantita al pubblico con modalità che causino il minimo disagio per i cittadini, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Camera Penale Irpina (www.camerapenaleirpina.it), comunicazioni agli organi di stampa e altri mezzi di comunicazione anche negli Uffici Giudiziari, mediante l’affissione di manifesti.

L’astensione è stata comunicata nei tempi prescritti alle autorità indicate nell’art. 2 del Codice di Autoregolamentazione, e tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo superiore a sessanta giorni.

Inoltre, si conferma che l’astensione non rientra tra i casi previsti dall’art. 2 comma 7 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, e che sono state rispettate tutte le condizioni stabilite dall’art. 2 comma 4 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato.

La Camera Penale Irpina, nel garantire l’applicazione delle disposizioni legali e nell’assicurare la tutela degli interessi della categoria degli avvocati, si impegna a mantenere il dialogo con le autorità competenti e a perseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito dell’astensione dalle attività giudiziarie, nel rispetto dei principi di giustizia e legalità.