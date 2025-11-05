X Factor torna a Napoli: la Finale del 4 dicembre illuminerà Piazza del Plebiscito. Evento gratuito e aperto al pubblico

La grande musica torna nel cuore di Napoli. Dopo il successo straordinario dello scorso anno, Piazza del Plebiscito sarà di nuovo il palcoscenico della Finale di X Factor, in programma mercoledì 4 dicembre. Un evento gratuito, aperto a tutti, che trasformerà una delle piazze più affascinanti d’Italia in un’arena a cielo aperto, tra luci, spettacolo e emozioni.
Sul palco si deciderà il nome del vincitore dell’edizione 2025, tra scenografie imponenti, ospiti speciali e la partecipazione calorosa del pubblico.
Come partecipare: inviti gratuiti su TicketOne
Gli inviti saranno disponibili gratuitamente su TicketOne (sito e app) a partire da mercoledì 5 novembre alle ore 12, fino ad esaurimento posti.
Link diretto: https://www.ticketone.it/artist/x-factor/
Gli inviti non verranno inviati via email: saranno scaricabili nella propria area personale di TicketOne dal 1° dicembre, con la modalità stampa@casa, da presentare obbligatoriamente per accedere all’evento.
Regole per l’accesso
• Ogni utente può prenotare massimo 2 ingressi.
• L’invito è personale e non cedibile.
• Possono entrare solo persone dai 12 anni in su.
Un palco simbolo per la città
Piazza del Plebiscito si conferma luogo d’incontro tra tradizione e contemporaneità: un teatro urbano capace di accogliere migliaia di persone e di trasformarsi nuovamente in uno dei palchi televisivi più iconici del Paese.
Napoli si prepara così a vivere una notte di musica, talento e passione, nel segno di una festa collettiva che ancora una volta lega la città al grande spettacolo nazionale.