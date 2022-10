VOLTURARA IRPINA. Nuova Assemblea per il Circolo “La Speranza”, si rinnovano le cariche

Il Presidente del Circolo “La Speranza San Michele”, Michelangelo Marra ha dichiarato: “Ho convocato l’assemblea per eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo. Vogliamo che il Circolo “la Speranza” diventi un punto di riferimento per lo svolgimento della festa di San Michele che ogni anno si tiene il 29 Settembre. Dobbiamo organizzarci e trovarci preparati per il 2023. Per quanto riguarda la sede faremo richiesta al Comune guidato dal Commissario Prefettizio e chiederemo disponibilità per un locale.”