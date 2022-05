Visciano, verso le elezioni Comunali del 12 giugno.

di Nicola Valeri.

Campagna elettorale accesissima sulla collina mariana con 3 liste a fronteggiarsi fino all’ultimo giorno con 3 candidati a sindaco che si confrontano per succedere al dr. Meo, sindaco uscente, 5 anni fa stravotato ma per un eventuale secondo mandato ha deciso di non ripresentarsi ma, secondo indiscrezioni appoggerebbe Risveglio Civico e il candidato Sabatino Trinchese rimastogli fedele fino all’ultimo, a differenza di altri come il preside Perna, Giuseppe La Cerra e Giuseppe La Manna che sono passati all’opposizione. Ma l’ancora di salvezza fu Tony Soviero, consigliere di minoranza di Risveglio Civico che va in maggioranza permette la continuità della consiliatura. Ora, è il caso di dirlo, “per alcuni i nodi tornano al pettine” e tutto si decide il 12 giugno. Molte donne protagoniste di questa elezione. La rappresentanza più numerosa la troviamo in “Rinascita Civica” con candidato a sindaco l’avv. Giuseppe Gambardella che vede Bernardo Sabrina, Diamante Iannicelli e Ippolito Maria Assunta ma nella lista “Visciano Libera-Visciano Sviluppo e Rinnovamento” con il Dr Giuseppe La Cerra troviamo Antonia Caridi, Francesca La Manna e Francesca Amoroso. In “Risveglio Civico” con candidato sindaco Sabatino Trinchese troviamo Maddalena Lombardo, Paola Corbisiero e Annarita Soviero. Nelle 3 liste complessivamente ci sono fra gli altri, Pietro Bernardo, Andrea Dell’Anno, Giuseppe D’Onofrio, Pellegrino Foglia e Antonio Santoro nella lista Visciano Libera mentre in Rinascita Civica troviamo Ferrante Giulio, Perna Bartolomeo e Rozza Carmine.

In Risveglio Civico Franco Acierno che la volta scorsa è stato il più votato, Sabato Castaldo a Tony Soviero.

