Oggi prima uscita del nuovo Comitato Festa di Visciano dedicato alla Madonna Consolatrice del Carpinello con le Cassette e il grido di ‘A Madonna che ci aiuta”. Si va in giro la domenica mattina per iniziare a ritirare le offerte dei cittadini che serviranno per l’organizzazione della festa del prossimo anno. Il comitato festa si divide e ognuno raccoglie le offerte in un rione del paese. Nicola Valeri