Il Nola perde con la Mariglianese ma ottiene il pass per gli ottavi di Coppa Italia Eccellenza

Il Nola non si conferma in Coppa. Nel secondo turno, in casa della Mariglianese (al neutro del “San Clemente” di Casamarciano), arriva la sconfitta che però non elimina i nolani dalla Coppa Italia Eccellenza. Il primo tempo vede un buon Nola con Esposito che sfiora anche il gol di testa. Nella seconda frazione però i bianconeri calano e la Mariglianese passa subito in vantaggio già dopo tempo 3 minuti: lancio di Spinola verso De Iulis, D’Ascia prova a fermarlo ma invano, il calciatore dei locali riesce a superare il giovane difensore nolano e a servire Spinola per il definitivo tap-in. Il Nola non riesce a pungere e al 29′ arriva anche il raddoppio della Mariglianese: altro lancio dalle retrovie per Longo che riceve e batte di diagonale Somma. Il Nola, a questo punto, si lancia tutto all’attacco e a 7′ dalla fine accorcia le distanze: calcio d’angolo battuto da Corbisero, nella folla sbuca Francesco Esposito che batte il portiere della Mariglianese. Il Nola continua l’assalto e al 42′ sfiora il pari con Gennaro Esposito che a pochi metri dalla line di porta impatta male il pallone che finisce alto. La partita scivola nei minuti finali in direzione della Mariglianese che si aggiudica il passaggio del turno. Una sconfitta indolore per i nolani che, grazie al gol nel finale del “ninja” Esposito staccano il pass per il turno successivo grazie ad una efficace differenza reti. Per il Nola, quindi, ora ci saranno gli ottavi e l’avversario sarà l’Albanova, la stessa squadra nella cui casa i bianconeri daranno il via al proprio campionato tra sette giorni.

DICHIARAZIONI “Mi dispiace molto per il risultato – ha affermato a fine gara mister Luigi Sanchez – Abbiamo affrontato un avversario molto forte e lo abbiamo limitato nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo peccato di inesperienza, soprattutto quando abbiamo cercato di giocare col fuorigioco. Potevamo pareggiarla, è stata una partita bella, combattuta. E’ già da un mese che stiamo lavorando ad alti livelli e ci faremo trovare pronti per la prima di campionato”.

“Per un attaccante è sempre importante sbloccarsi però questa volta il mio gol non è servito – ha dichiarato Francesco Esposito – Siamo una ottima squadra e non siamo inferiori agli avversari. Il calcio è fatto di errori, di episodi, dobbiamo rimanere sereni e continuare a lavorare”.

MARIGLIANESE vs NOLA 2-1

Reti: Spinola 48′ (M), Longo 74′ (M), F. Esposito 83′ (N).

Mariglianese: Cappa, Abruscato, Ciaravolo, Della Monica, Autiero, Massaro, Masocco, Cigliano, Moccia,De Julis, Spinola. A disposizione: Cafariello, Granata, Fiorillo, Prencipe, Rinaldi, Oliva, Longo, Bacio Terracino, Visciano. Allenatore: Giacomo Polverino.

Nola 1925: Somma, Dentice, D’Ascia, Pantano, Annibale, De Angelis, Biason, Marin, Caliendo, F. Esposito, G. Esposito. A disposizione: Angarelli, Petrarca, De Filippis, Guadagni, Samb, Grasso, Capuozzo, Mazzucchiello, Corbisiero. Allenatore: Luigi Sanchez.