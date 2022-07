VISCIANO. I Battenti tornano a sfilare per la festa della Madonna del Carpinello.

di Nicola Valeri

Dopo due anni di pandemia e di obbligata sospensione di eventi esterni come le feste patronali, tornano i Battenti a sfilare con la storica Bandiera rossa raffigurante la Madonna Consolatrice del Carpinello. Tradizionalmente viene definito il “Lunedì de Vattiente” che omaggiano la Madonna peregrinando per un vasto territorio limitrofo a Visciano. Anche quest’anno a distanza di un biennio a causa della pandemia che ha messo in ginocchio questo comprensorio come la Campania e l’Italia si è voluto riprendere la tradizione come la festa organizzata da un laudo comitato.

I penitenti a piedi scalzi guidati dal bravissimo presidente Angelo La Manna con apprezzabili collaboratori hanno dunque percorso le colline di Marzano arrivando a Liveri. Poi San Belsito e Nola con il Corso Tommaso Vitale. Quindi la Nazionale delle Puglie con il caldo afoso che li ha messi a dura prova fino a Schiava di Tufino e Casamarciano accolti da una folla festante.

Arrivo a Visciano alle 11 con il Corso affollato di fedeli con familiari che consegnavano fiori e ceri da donare alla Madonna. E le bande musicali che suonavano il classico Flik e Flox cioè la marcia dei Bersaglieri.