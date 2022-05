Viaggio nelle aziende premiate ad Avella con l’anfiteatro d’argento cultura e imprenditoria 2022 CO.BI.EM.sas: premiata con l’Anfiteatro d’Argento 2022 quale “eccellenza storica dell’imprenditoria della Campania”

di Saverio Bellofatto

La CO.BI.EM. sas, l’azienda fondata nel 1946 da Francesco Marsella e Gloria Carpentiero e oggi amministrata da figli e nipoti operativa nel campo dei conglomerati bituminosi e dell’edilizia. Quasi ottanta anni di storia per un’azienda che ha asfaltato migliaia di chilometri di strade in Campania e in tutta la nazione.

Francesco Marsella proveniente dalla famiglia di asfaltisti di Mugnano Del Cardinale e la moglie Gloria Carpentiero intraprendono l’attività di lavori in conglomerati bituminosi ed emulsivi. Francesco Marsella porta per la prima volta sul territorio Irpino una profonda innovazione: la creazione di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso ed uno per la produzione di emulsioni ed affini. Nel 1985 la CO.BI.EM. diventa società in accomandita semplice. A guidare l’azienda non ci saranno solo Francesco Marsella e Gloria Carpentieri ma anche i figli Carmine Vincenzo Marsella e Alfonso Marsella. Saranno loro a continuare i progetti dei genitori e affacciarsi anche sul mondo dei calcestruzzi. Spinti dalle numerose richieste dei clienti in un mercato sempre più globale e competitivo quale quello dei calcestruzzi e dell’asfalto, creano nel 1984( periodo della ricostruzione post terremoto), un nuovo stabilimento nella Valle Ufita (zona industriale di Flumeri): la MAR.CON.BIT. sas formalizzata il 29 maggio 1986. La vivacità imprenditoriale dei figli e gli sforzi raggiunti danno vita ad un altro progetto: il 7 marzo 2000 nasce la GARDENIA SERVICE srl. con cava a Teora in località Cresta del Gallo entrando in possesso, nel 2002, di una autorizzazione estrattiva ventennale. Il Gruppo Marsella inaugura un nuovo stabilimento nell’area industriale di Montefredane nel 2001. La famiglia sempre al passo con le nuove tecniche dell’ecologia e della tutela dell’ambiente si dota di un centro autorizzato per il recupero dei materiali da demolizioni derivante da manutenzioni di strutture e infrastrutture civili e industriali, di propri laboratori per il controllo e l’analisi dei materiali. Ciò ha permesso un

notevole risparmio di lavoro estrattivo dalle cave di materie prime con il risultato di risparmiare risorse e contemporaneamente tutelare il territorio. Un progetto aziendale maturato negli anni, consolidatosi con l’esperienza e la continua preparazione che mira alla soddisfazione dei suoi clienti, alla qualità dei lavori svolti sia a livello cantieristico (preparazione del cantiere, fornitura, trasporto e messa in opera dei conglomerati bituminosi e cementizi) che amministrativo, grazie alla preparazione qualificata dei suoi dipendenti, da sempre considerati anima e perno del Gruppo Marsella. Difatti, alla cerimonia di consegna del Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Imprenditoria 2022, erano presenti quasi tutti i dipendenti dell’azienda sentendosi parte integrante della famiglia. Mancava solo nonna Gloria che per problemi di salute non ha potuto presenziare, ma è proprio a lei, dichiara il nipote Claudio Marsella, che dedichiamo questo prezioso riconoscimento; dovete sapere che la nonna è tutt’oggi la guida storica dell’azienda! Un amore grande per il lavoro e per la famiglia.

Le congratulazioni della redazione alla Sig.ra Gloria Carpentiero & C.

adsense – Responsive – Post Articolo