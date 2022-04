Ventisei positivi al Covid nel comando della polizia municipale di Salerno: la denuncia di Angelo Rispoli della Csa provinciale

Richiesta di sanificazione e predisposizione di appositi protocolli sanitari dopo i 26 positivi al Covid emersi all’interno del comando della polizia municipale di Salerno. A chiederlo è Angelo Rispoli, segretario provinciale della Csa Salerno. “Serve adottare urgentemente un nuovo programma di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei veicoli, da farsi quanto prima”, ha detto. “L’attuale situazione non può permettere però interventi sporadici o frutto di iniziative personali, occorre adottare un preciso protocollo sanitario in un ambiente come quello del comando della Municipale che ha una serie di criticità dovute alla precarietà dei locali stessi. Chiediamo di conoscere i provvedimenti che il comandante, il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ed il medico competente intendano attuare nell’immediato”, ha detto Rispoli. “Al sindaco e all’assessore, per quanto di loro competenza, si chiede di conoscere quali sono i programmi in atto per il miglioramento immediato della sede. La situazione attuale, oltre a danneggiare l’immagine del corpo e dell’intero Comune di Salerno, è fondamentalmente fonte di pericolo per gli appartenenti al corpo, i loro familiari e per gli utenti stessi”.

