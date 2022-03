VALLO DI LAURO. Ex Clinica Parco degli Ulivi, l’opinione di Giuseppe Rubinaccio

La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana. Dico questo pensando agli ultimi sviluppi della vicenda Clinica Parco degli Ulivi. Fa piacere che si intraveda finalmente una soluzione, per certi versi una prima soluzione perché poi ci sarà da capire come gestire la struttura. Ma non è questo che volevo sottolineare stasera. Quella del Parco degli Ulivi è una vittoria di tutti quelli che si sono impegnati in questi anni a tenere una luce accesa, a quanti hanno incalzato la Regione Campania per anni, sollecitando in Commissione l’audizione dei sindaci del Vallo (gli atti sono accessibili a tutti), portando sul posto tv e rappresentanti del Consiglio regionale e arrivando anche a compulsare la Corte dei Conti. Le testimonianze di un impegno che è documentato e per fortuna noto a tutti i cittadini del Vallo di Lauro sono l’esempio concreto che la paternità della vittoria non è certamente ascrivibile alla sola parte politica che da giorni sta rivendicando la vittoria della battaglia. Anzi, spesso la stessa parte politica ha anche osteggiato le iniziative assunte sulla questione. Posso affermare che questa è una battaglia vinta dalla nostra pervicacia, come non molleremo anche sul Centro di Protezione Civile, per il quale ancora non è chiaro il motivo dei ritardi. Magari tra qualche mese si intesteranno anche questa battaglia, ma il popolo conosce la verità. Giuseppe Rubinaccio