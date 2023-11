Un caffè tra riflessioni e impegno sociale con Mario Cappella e l’Azione Cattolica di Mugnano del Cardinale

Nella suggestiva cornice della sala riunioni del Bar D’Apolito a Sirignano, si è tenuto ieri un incontro di profonda riflessione intitolato “Il tempo di un caffè”, organizzato con cura dall’Azione Cattolica locale e condotto da Mario Cappella. L’evento ha visto la partecipazione attiva del parroco e rettore del Santuario di Santa Filomena di Mugnano del Cardinale, sotto la sapiente moderazione di Mariangela Parisi.

L’incontro, ispirato al suggestivo titolo “Laudate Deum”, ha offerto a coloro che hanno partecipato un’occasione unica per condividere pensieri e riflessioni su tematiche di grande rilevanza sociale. Il caffè, elemento semplice e quotidiano, si è trasformato in un veicolo di dialogo aperto e proficuo.

Il parroco, che ha presieduto l’evento, ha sottolineato l’importanza di “Laudate Deum” come un’opportunità di incontro in un luogo inconsueto, invitando la comunità a prendere parte a questa riflessione con il senso di responsabilità necessario per contribuire alla costruzione di una società più sostenibile.

“Laudate Deum”, tradotto come “Lodate Dio”, non è stato solo un invito alla preghiera, ma anche un richiamo all’impegno sociale. Mario Cappella e Mariangela Parisi hanno guidato il pubblico attraverso una discussione che ha toccato temi cruciali per la nostra epoca, invitando alla consapevolezza e all’azione.

Il parroco, nel suo intervento, ha espresso gratitudine nei confronti di Mario Cappella e Mariangela Parisi per aver guidato la comunità in questa riflessione collettiva. Ha sottolineato l’importanza di eventi come questo nel promuovere nuovi stili di vita, orientati verso la sostenibilità e il benessere comune.

La chiusura dell’incontro ha visto l’annuncio che l’Azione Cattolica di Mugnano del Cardinale continuerà il cammino intrapreso, traducendo le riflessioni in azioni concrete per promuovere cambiamenti positivi nella comunità locale.

L’incontro “Il tempo di un caffè” ha dimostrato che la condivisione di idee e la riflessione possono essere avviate in luoghi informali, trasformando un momento quotidiano come quello di bere un caffè in un’opportunità di crescita personale e comunitaria. La speranza è che questa iniziativa possa ispirare ulteriori discussioni e azioni volte a costruire un futuro più sostenibile e solidale.