Un appuntamento che si rinnova: il poeta urbano Maurizio Picariello il 26 maggio alla Chiesa di San Biagio di Avellino con il “Monologo sulla donna”

“Monologo sulla donna” è il titolo della perfomance artistica di Maurizio Picariello, che andrà in scena domani, venerdì 26 maggio, alle 18,30, presso la Chiesa di San Biagio, in Piazza Duomo, ad Avellino. L’ingresso è gratuito.

Un appuntamento fisso, che si ripete ogni anno, nello stesso giorno e nello stesso luogo, lo storico edificio religioso sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione, con un monologo nuovo, chitarra e voce, su un tema specifico. Una sorta di regalo che l’artista offre alla città.

L’evento del 2023 è incentrato sulla figura della donna, nei suoi molteplici aspetti e sotto prospettive differenti: la generosità, la gratitudine, la gentilezza, l’amorevolezza; la donna che è madre; Gesù e la donna; Papa Francesco e la donna per la chiesa; l’ironia, la filosofia, la saggezza; la figura femminile e i grandi maestri.

Maurizio Picariello è un cantastorie e poeta urbano. Ha all’attivo più di 700 spettacoli in Italia, Svizzera e Inghilterra. Autore di 9 libri, tra romanzi, racconti e poesie, e due dischi, il primo dei quali masterizzato presso i celebri Abbey Road Studios di Londra, duettando con Clara Moroni, corista storica di Vasco Rossi.

Si è esibito in apertura dei concerti di affermati musicisti, cantanti e gruppi, come Ricky Portera, Maurizio Solieri, Alberto Radius, Custodie Cautelari, Giuseppe Scarpato, Stef Burns, Gemini, Anonimo Italiano, Mario Schilirò, Tiziana Rivale.