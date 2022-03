Ucraina, il Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA lunedì 14 al centro raccolta pro Ucraina di Avellino per consegna materiali sanitari”

Lunedì 14 marzo alle ore 11 il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia sarà in via Annarumma ad Avellino, presso il centro ucraino, per consegnare un carico di materiali sanitari e per il primo soccorso, destinati ai cittadini ucraini e che partiranno immediatamente per raggiungere chi ne ha bisogno. Con l’occasione il sottosegretario incontrerà Padre Ramon Kryvyy, che guida la chiesa greco-cattolica ucraina di rito bizantino per il Sud Italia, per manifestargli la propria solidarietà e raccogliere ulteriori necessità del popolo ucraino, così duramente provato dalla guerra.

