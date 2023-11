Tutto pronto, a Montella, per la 39esima “Festa Castagna di Montella Igp”.

Oggi, primo novembre, taglio del nastro per il tradizionale appuntamento che celebra uno dei prodotti simbolo del comune irpino. Alle ore 10.00, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rizieri Buonopane, si è riunita dinanzi alla porta di ingresso della kermesse per inaugurare lo straordinario percorso enogastronomico che tutela e qualifica la “Regina” di Montella.

“La festa è una grande opportunità per conoscere il paese e per valorizzare la Castagna di Montella IGP – ha dichiarato il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane – L’obiettivo è di ampliare la conoscenza di un territorio nel quale ci sono bellezze naturalistiche e eccellenze agroalimentari pregiate. Quest’anno, a garanzia del consumatore e per tutelare la produzione castanicola, si aggiunge il lavoro del Consorzio che si è impegnato per risalire alla completa tracciabilità del prodotto, non consentendo così l’esposizione e la commercializzazione di castagne non appartenenti all’areale di produzione Igp. La Festa della Castagna fa quindi della qualità e della tracciabilità la sua bandiera dando ampio spazio ad attività ristorative che permetteranno ai visitatori, per cinque giorni, di gustare e apprezzare la Castagna nelle sue varie declinazioni”.

La kermesse, al contempo, rappresenta anche un’imperdibile occasione per sostenere il turismo locale, valorizzando la bellezza del comune e dei paesaggi circostanti e pubblicizzandone le specificità culturali.

Immediato il riscontro dei visitatori provenienti dalle regioni limitrofe e non solo, per assaporare il gusto inequivocabile delle castagne di Montella.

“Da giorni registriamo il tutto esaurito – chiosa l’assessore al Bilancio Giuseppina Volpe – Le strutture ricettive sono piene e, da oggi, è previsto l’arrivo continuo di pullman da diverse regioni del Sud. Dati importanti che confermano l’attenzione verso un evento che fonde cultura, turismo e gastronomia”.

“Voglio inoltre ricordare che la Festa avrà una durata no stop – aggiunge Volpe – gli stand saranno aperti a pranzo e a cena, dalle ore 10.00, e la giornata sarà arricchita da spettacoli, musica e laboratori a cura delle associazioni”.

Spazio alle attività gastronomiche, ma anche all’intrattenimento per adulti e bambini, a cui si affiancano show cooking, iniziative culturali e proposte artistiche. L’evento si avvale della preziosa collaborazione delle Associazioni di categoria del settore agricolo quali: Coldiretti, Cia, Slow Food e Confagricoltura, i quali sono presenti, lungo il percorso, con i loro stand per approfondire il mondo dell’agroalimentare irpino e nello specifico quello della Castagna di Montella Igp. Presente anche la federazione provinciale dell’Associazione Cuochi che darà forma a degli interessanti showcooking in partnership con il pastificio Pastai di Serino.

Cinque giorni senza interruzioni: approfittando delle festività di Ognissanti, da oggi, mercoledì 1, a domenica 5 novembre, ogni giorno, sarà possibile, a pranzo e a cena, gustare le prelibatezze in carta di oltre 100 standisti e godere degli aromi e della cucina tipica dell’Irpinia. Contemporaneamente i bambini potranno assistere agli spettacoli più divertenti, dai burattini al mago Lenny, mentre i più grandi avranno modo di ascoltare le performance di 14 gruppi musicali e 6 gruppi itineranti.

Tutto questo rende la Festa della Castagna un evento unico. Un appuntamento irrinunciabile per ogni intenditore e per chiunque desideri vivere una giornata immerso nella genuinità dei sapori autentici di questa terra.

Il programma della prima giornata:

Mercoledì 1 Novembre

Inaugurazione

Ore 10.00

Spettacolo di Burattini

Ore 12.00 – Piazza Bartoli

Vienteterra

Ore 15.00 – Piazza Bartoli

Schuster

Ore 18.00 – Piazza Bartoli

Aria Nova

Ore 21.00 – Piazza Bartoli

Itineranti

Popul’Art

I Zompa Cardillo