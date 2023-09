TUFO (AV)-Tutto pronto per la XXXVII° del Tufo Greco Festival dall’8 al 10 settembre.

Grande ritorno per uno degli eventi di maggior rilievo del panorama enologico campano: l’8, il 9 e il 10 settembre il comune di Tufo (Av) tornerà ad ospitare il Tufo Greco Festival, evento dedicato ad uno dei più celebri vini DOCG della penisola italiana. Il nobile e antico vitigno,«così pregiato, che nei banchetti veniva versato solo una volta» a detta dello storico romano Plinio il Vecchio, è oggi coltivato nei comuni di di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni della provincia di Avellino. Un fine settimana, è il caso di dire, per tutti i gusti, votato tanto alla cultura enogastronomica(non mancheranno masterclass e stand per il food & drink)quanto all’intrattenimento. La manifestazione, promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Tufo, è stata finanziata dalla Regione Campania mediante POC 2014-2020 (linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”).

