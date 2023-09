AVELLINO. La nota deI Mid sulla gestione del centro Autismo

Il M.I.D. apprende dai media la notizia odierna lanciata dal Sindaco di Avellino Gianluca Festa a margine di un incontrotenutosi stamattina a Palazzo di Città con dei rappresentanti di associazioni, dove afferma che il Centro di Valle per l’Autismo non sarà gestito dalla ASL.

Nell’esprimere la nostra soddisfazione rispetto alla decisione del Sindaco circa l’apertura in tempi brevi della struttura, il M.I.D. chiede però ulteriori chiarimenti in merito a questa futura gestione manifestando delle perplessità sulla drastica affermazione circa la mancata gestione annunciata da parte dell’Asl, la quale lascia in noi indubbiamente il timore che la struttura possa finire nelle mani di un privato che potrebbe alimentare disagi alle famiglie.

In riferimento sempre alle medesime dichiarazioni pertanto invitiamo e sollecitiamo il Sindaco a convocare intorno a untavolo allargato e al più presto per un confronto tutti i rappresentanti delle famiglie dei soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico, tutte le realtà maggiormente rappresentative del territorio e operanti da ormai decenni nel campo e a tutela dei diritti affinchè si possa giungere a una decisione condivisa con le parti in causa.