TUFINO. Mariagrazia De Lucia vincitrice del primo premio del Certamen di logica organizzato dall’Università di Napoli

Come ogni anno il professore Francesco Romeo, docente di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli, ha proposto ai suoi studenti un’esercitazione: un Certamen di logica dove i ragazzi sono stati chiamati a risolvere dei quesiti, nel più breve tempo possibile, aggiudicandosi un premio. Lo scorso 17 ottobre si è tenuta la prova, ed hanno partecipato circa 150 giovani, è ad aggiudicarsi il primo posto la giovanissima studentessa Mariagrazia De Lucia di Tufino, ex equo con un altro studente. Erano quattro i quesiti da svolgere nel minor tempo possibile, la giovane studente dell’area nolana ha impiegato per completare la prova solo 15 minuti per su 60 minuti messi a loro disposizione. Mariagrazia, che ha il sogno di entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri, come il papà Luigi, che è operativo presso la Stazione CC di Avella, infatti il prossimo mese di dicembre dovrà prendere parte alle prove di selezione fisica, per coronare il suo sogno. “Una soddisfazione ricevere il premio messo in palio, mi ha fatto sentire apprezzata”, ha dichiarato la giovane studentessa.