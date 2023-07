TUFINO. La Mail Art rende omaggio a Picasso. 322 artisti da 42 nazioni del mondo in mostra nella sala consiliare 

Nell’ambito del cartellone estivo di eventi e attività culturali ”Tufino Summer 2023”, il Comune di Tufino ( Na ) e l’associazione ’’Nel segno dell’arte’’ di Avellino, organizzano, la seconda edizione della mostra internazionale di mail art ’’Omaggio a Picasso’’ a cura di Generoso Vella in collaborazione con Antonio Spagnuolo. Venerdì 7 luglio 2023 ore 18.00, l’inaugurazione presso la sala consiliare del Municipio di Tufino (Na) .

Saranno presenti al vernissage, il sindaco di Tufino, Dott. Michele Arvonio e l’assessore alla cultura, Avv. Filomena Silvano. Un evento che segue il successo ottenuto sulla pagina facebook “Mail art project Generoso Vella” con un’esposizione virtuale che ha coinvolto 320 artisti da 42 nazioni del mondo e diventata in presenza prima ad Avellino e ora a Tufino per continuare a celebrare il cofondatore del cubismo a 50 anni dalla morte.

Picasso è il pittore tra i più influenti del XX secolo ma anche l’artista più prolifico di tutti i tempi e quello che ha sconvolto e rivoluzionato l’approccio alla pittura. Per molti l’artista per eccellenza, coraggioso, provocatorio e fuori dagli schemi la cui grandezza si manifesta nella sua capacità di fare a pezzi la realtà , per esaltarne i suoi aspetti più semplici. Egli è stato l’ inventore delle tecniche del collage e dell’assemblage, è l’artista che ripudia la guerra, le dittature e le violenze e mediante la sua pittura ha provato a comunicare con il proprio inconscio , ha indagato sull’uomo e l’universo attorno a lui modificando continuamente il suo punto di vista e la visione della realta’ che non è mai statica ma in continuo movimento.

Ogni artista con il suo linguaggio personale ha reso omaggio a Picasso e dimostrato che l’arte supera ogni confine per arrivare ad affermare la libertà dell’essere umano e scoprire la bellezza della vita.

Un evento reso possibile grazie al fenomeno della Mail art nata proprio sessant’anni fa, e che utilizza la posta come mezzo di distribuzione di opere. Attraverso lo scambio di lavori su carta si espande il concetto di unione da provenienze lontane e diverse facendo dell’arte un modo per accorciare le distanze geografiche, culturali e ideologiche.

Questi i paesi da cui provengono le opere in esposizione: Argentina, Australia, Austria, Azerbaijanaz, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Italia, Messico, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Siberia, Singapore, Spagna, Taiwan, Thailandia, Turchia, U.S.A., Ucraina, Ungheria, Uruguay e Venezuela.

Il progetto è patrocinato da due organizzazioni artistiche estere ” Encuentro de las Artes Plásticas” del Costa Rica e “Mujeres de la pintura en Aragua” del Venezuela.

La mostra sarà visionabile sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 . L’ingresso è libero.