TUFINO. Arvonio vince e Bifulco fa record di preferenze

di Felice Sorrentino

Michele Arvonio è il nuovo sindaco di Tufino. Una vittoria cercata, inseguita, già dalle prime fasi della composizione di quella che poi risulterà la lista vincente, quando, sotto il vessillo della discontinuità con la precedente amministrazione, rimandò al mittente Claudio Ferone l’invito a sedersi ad un tavolo unico in vista delle elezioni.

C’è un dato particolare da sottolineare. Il primo (e magari Arvonio spera non l’unico) record infranto dalla sua compagine: le 231 preferenze fatte registrare da Nicola Bifulco, segretario cittadino del PD alla prima esperienza politica affrontata in prima persona.

Un risultato importante se si considerano le 1333 preferenze totali raccolte da Uniti per Tufino in questa tornata elettorale. Numeri per un candidato al consiglio comunale mai riscontrati nella storia di Tufino.

adsense – Responsive – Post Articolo