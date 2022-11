TUFINO. Accoglienza sbalorditiva al cimitero, un look esclusivo: fiori, tappeto blu e la musica di arpe e violini

Un cimitero irriconoscibile quello di Tufino che in occasione della ricorrenza dei defunti ha accolti i visitatori con uno scenario curato nei minimi particolari. Grazie all’impegno della neo amministrazione retta dal sindaco Arvonio, che ha fatto del cimitero uno dei punti cardini del proprio programma elettorale per la sua riqualificazione, chi stamane ha varcato il cancello di ingresso è stato accolto con un tappeto blu e fiori di vario genere oltre ad una perfetta pulizia di tutto il luogo sacro. Dulcis in fundo la musica di arpe e violini che accompagnano la visita dei familiari dei defunti con un sottofondo davvero impeccabile. “Nonostante il tempo limitato che abbiamo avuto – afferma il vicesindaco Bifulco – abbiamo cercato di dare un nuovo look alla casa dei nostri cari defunti. Ciò non vuol dire che ci feriamo qua, c’è ancora tanto da fare e sicuramente con l’impegno e la determinazione che ha questa Amministrazione provvederà a fare meglio anche negli anni avvenire, anche perchè il cimitero è stato uno dei punti cardini del nostro programma elettorale.