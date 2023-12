Trepidante attesa ed emozioni: Luca Trapanese presenta il suo Nuovo Libro a Avellino

Il clima di attesa e trepidazione era palpabile nella sala del circolo della stampa di Avellino, dove una grande folla accoglieva Luca Trapanese per la presentazione del suo nuovo libro “Non chiedermi chi sono”, edito da Salani. L’assessore al welfare del comune di Napoli e papà della dolcissima Alba, ospite dell’organizzatrice Sara Spiniello, è stato definito un “supereroe” dalla gente, ma lui ha voluto sottolineare che è semplicemente una persona come tutte le altre e che ognuno è unico e speciale a suo modo.

Durante il dibattito, moderato da Francesco Marrazzo, i relatori Antonella Valente, Alessandra Maiorino, Adriana Guerriero e Gerardo di Martino hanno non solo incoraggiato il pubblico presente ad acquistare il libro (tutte le copie sono state vendute e a fine convegno l’autore le ha firmate una ad una), ma hanno anche discusso temi legati alla figura di Trapanese, come la vita dopo la morte, la disabilità in diverse fasce d’età, l’adozione da parte dei single, i diritti LGBT e le coppie omosessuali.

Alla fine dell’evento, gli ospiti hanno potuto gustare un aperitivo offerto dall’azienda Feudo de Planca e da Rosa Rita Cirignano, momenti di convivialità che hanno reso ancora più speciale l’occasione.