Trasporti, Fit-Cisl a Congresso da domani a giovedì 7 aprile a Sorrento

Si terrà da domani, lunedì 4 aprile, e fino a giovedì 7 aprile, presso l’hotel Hilton di Sorrento (Napoli), il XII Congresso della Fit-Cisl Nazionale. Saranno 386 i delegati che si riuniranno per eleggere i nuovi organismi tra cui la Segreteria. L’assise sarà anche l’occasione per fare il punto sulla situazione dei trasporti in Italia con numerosi ospiti provenienti da istituzioni, mondo sindacale e aziende. I momenti salienti saranno trasmessi in diretta streaming al seguente link: https://www.fitcisl.org/documenti/xii-congresso-nazionale-live/

Lunedì 4 aprile alle 15.30, dopo l’avvio dei lavori, il Segretario generale uscente, Salvatore Pellecchia, presenterà la sua relazione. A seguire interverranno il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola, la Segretaria generale dell’Usr Cisl Campania Doriana Buonavita, il Segretario generale dell’Ust Cisl Napoli Giampiero Tipaldi, la Itf Maritime Coordinator Jacqueline Smith e la Etf General Secretary Livia Spera. Seguiranno i saluti dei rappresentanti delle associazioni datoriali e delle principali imprese del mondo dei trasporti.

Martedì 5 aprile, dopo un focus su: “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, a cura della professoressa Mara Lombardi della Sapienza di Roma, previsto per le 9, alle 11 si terrà la tavola rotonda sul tema “Posizionamento e prospettive del trasporto pubblico locale in Italia”. Dopo l’introduzione di Carlo Carminucci, Direttore ricerche di Isfort, intervengono Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, Mauro Bonaretti, Capo dipartimento per la Mobilità sostenibile del Mims, Bernardo Giorgio Mattarella, Professore di Diritto amministrativo alla Luiss di Roma, i Presidenti di Asstra, Agens e Anav Andrea Gibelli, Arrigo Giana e Giuseppe Vinella, Angela Stefania Bergantino, Professoressa di Economia applicata all’Università di Bari.

Mercoledì 6 aprile si apre alle 9 con un focus su: “Verso il rafforzamento e lo sviluppo delle filiere circolari per una migliore gestione dei rifiuti tra infrastrutturazione e digitalizzazione”, a cui partecipano il Segretario generale della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia, la Direttrice del Centro nazionale dei Rifiuti e dell’Economia circolare Valeria Frittelloni e il Vicepresidente Vicario di Utilitalia Filippo Brandolini. Alle 10.30 avrà luogo la tavola rotonda sul tema “Il futuro dei trasporti: tra PNRR e nuove sfide infrastrutturali e digitali per una mobilità sostenibile”, che sarà introdotta dal Segretario generale della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia. Interverranno: il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, gli Amministratori delegati di Ferrovie dello Stato Italiane Luigi Ferraris e di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il Presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri, il Professore di Diritto dell’Unione europea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Dino Guido Rinaldi, la Professoressa di Trasporti al Politecnico di Torino Cristina Pronello. Nella stessa giornata alle 16.45 il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra trarrà le conclusioni del Congresso e subito dopo si avvieranno le operazioni per le elezioni degli organismi statutari.

Giovedì 7 aprile alle 9.30 si riunirà il neoeletto Consiglio generale che eleggerà la nuova Segreteria nazionale.

