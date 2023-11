Dopo qualche passo falso torna alla vittoria la Pallacanestro Baiano 1988, nella gara di sabato i ragazzi guidati da coach Bianco mettono la testa e il fisico a posto e lottano fino alla fine contro un coriaceo ed esperto Vico Equense. Si inizia subito con un ritmo alto da parte dei baianesi che imprimono subito il loro marchio di fabbrica fatto di velocità e contropiede abili in questi fondamentali sono Maietta e Luciano, gli ospiti si rifanno sotto con un gioco molto interno che li porta spesso dal tiro dalla lunetta per ben 6 volte. Nella seconda frazione di gioco il lite motive non cambia coach Bianco inserisce un frizzante Franzese per un deludente Mauriello gli ospiti fanno girare bene la palla ma i ragazzi di Baiano non mollano cercano di incrementare il vantaggio e vanno al riposo lungo su un confortante 31 a 24 . Dopo 10 minuti di meritato riposo si ritorna in campo, a metà quarto coach Bianco vede un po’ di stanchezza nei propri ragazzi e decide di mettersi a zona dall’altra parte i viaggianti fanno girare bene la palla e trovano canestri dalla lunga distanza portandosi anche a + 4 i locali cercano di giocare palla sotto e fortunatamente ci sono i punti del lungo Silvestri, il quarto si chiude sul meno 1 sul punteggio di 43 a 44. Ultimi dieci minuti di gioco e sono ancora i viaggianti a trovare la via del canestro con un tiro da tre, che non spezza le gambe ai baianesi ma anzi trova in Mauriello fino ad allora nullo ben due tiri dalla lunga distanza riportando il punteggio in parità, poi si fanno pesantissimi i canestri delle ali Montuori e Alaia e i falli sistematici di Vico non producono gli effetti sperati bravi dalla lunetta sono i baianesi che allungano e il tabellone indica il finale sul 61 a 57. L’analisi della gara come al solito è affidata a coach Bianco Antonio : “Venivamo da un periodo bruttissimo, causa squalifiche e infortuni speriamo di recuperare al più presto Simeone, sono felice per i ragazzi che sono scesi in campo lottando fino alla fine per questa maglia che amano che hanno indossato da quando erano bambini e non la vogliono più togliere. Hanno vinto contro una squadra esperta e di categoria stanno crescendo come gruppo, stanno maturando sono giovanissimi e dobbiamo dare loro fiducia, in passato queste gare non le vincevamo, questo è uno step fondamentale dobbiamo ancora lavorare molto in palestra per limare tanto ma adesso siamo più sereni forse anche dei propri mezzi . Concludo ringraziando i nostri tifosi sempre numerosi e delle sorprese che allietano questi eventi .” Ufficio Stampa Pallacanestro Baiano 1988

Giocatore Punti MAIETTA Carmine 17, MAURIELLO Antonio 15, ALAIA Stefano 7, LUCIANO Alessandro 6, SILVESTRI Alessio 6, MONTUORI Francesco 4, FRANZESE Rino 6, SIMEONE Mattia n.e, D’Arbenzio Luigi Festa Filomeno n.e. Leggiero Nicola n.e.