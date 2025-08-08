Telese Terme – Divieto di dimora per un uomo accusato di stalking e lesioni

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Telese Terme ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di dimora in un Comune della Valle Telesina emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un uomo ivi residente.

Il Giudice, esaminato il compendio probatorio comprendente diverse denunce e segnalazioni (nonché a seguito di diversi interventi operativi effettuati da personale del Commissariato di Telese Terme e delle altre Forze dell’Ordine del posto) in ordine a comportamenti tenuti dal predetto in ambito condominiale, riteneva la sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati di atti persecutori – stalking e lesioni personali,.

Tali condotte, concretizzatesi in minacce, insulti e sfociate in un’aggressione fisica ai danni della parte offesa, hanno ingenerato nella stessa un profondo stress e timore per la incolumità propria e dei propri congiunti, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Il provvedimento odierno è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario è persona sottoposte alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.