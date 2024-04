“SUPREMO ITALIA: Un’opportunità unica per le PMI italiane nel Medio Oriente”

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e GRANDI IMPRESE INTERNATIONAL

Dal 25 al 27 settembre 2024, il Bahrain sarà il palcoscenico di un evento straordinario dedicato alle eccellenze italiane nel settore gastronomico e dell’ospitalità: SUPREMO ITALIA. Organizzata dalla società ATTA, questa manifestazione fieristica specializzata sarà ospitata presso il prestigioso Gulf Hotel Manama Bahrain.

SUPREMO ITALIA si propone di mettere in luce il meglio del “Made in Italy”, dalle sfogliatelle alle olive, dai formaggi al caffè, offrendo un’ampia vetrina di prodotti gastronomici e bevande non alcoliche, ideali per il settore Ho.Re.Ca. e le forniture di hotel. Inoltre, l’evento sarà un’opportunità imperdibile per esplorare le potenzialità della grande distribuzione organizzata nel Medio Oriente.

La manifestazione nasce dalla lungimiranza di ATTA, che da oltre un decennio promuove l’ospitalità in Bahrain. L’obiettivo è chiaro: collegare i produttori italiani con i professionisti del settore nell’area GCC, facilitando accordi commerciali per l’esportazione dei prodotti nel Bahrain e nei paesi limitrofi.

Durante i tre giorni di SUPREMO ITALIA, le aziende partecipanti avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti ad un pubblico esclusivamente composto da operatori del settore. Sarà un’occasione unica per stringere accordi commerciali vantaggiosi e aprire nuove vie per l’export nel cuore del Medio Oriente.

A tutti gli imprenditori PMI italiani, SUPREMO ITALIA rappresenta un’importante opportunità per far conoscere i propri prodotti e ampliare la propria presenza sui mercati internazionali. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria possibilità di crescita e visibilità nel cuore del Golfo. Preparatevi a cogliere l’importante invito di SUPREMO ITALIA e ad entrare con successo nel mercato del Medio Oriente.