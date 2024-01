Successo Teatrale a Saviano con ‘A morte ‘e Carnevale’: Spettacolo Benefico della Compagnia Teatrale ‘Associazione per la vita

Sabato 27 e Domenica 28 Gennaio 2024 Presso l’Auditorium di Saviano è stata presentata la commedia in tre atti “A morte ‘e Carnevale” di Raffaele Viviani, messa in scena fantasticamente dalla Compagnia Teatrale “Associazione per la vita”, presieduta dalla Dott.ssa Lucia De Vito L’associazione ha lo scopo di difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo, favorendo la cultura e l’accoglienza, soprattutto nei confronti dei più deboli ed indifesi. Tra i personaggi principali, si è evidenziato il Dott., Scenografo e Regista Francesco Perretta, nella parte di Rafele, nipote di Carnevale, che vuole cambiare vita, cercando di ottenere l’eredità accumulata dallo zio per sposarsi. con Ntunetta (compagna di Carnevale), che sul punto di morte si pente della sua vita illegale di strozzino e usuraio e fa il testamento. Carnevale lascia solo 30 lire al mese per Ntunetta, niente al nipote e il resto alle opere Pie. I due però ci restano male della mancata eredità, e decidono ugualmente di sposarsi, in quanto Ntnetta ha dei soldi conservati. Alla fine il custode del cimitero rivela ai due che Carnevale è vivo e i piani di Ntunetta e Rafele vanno a monte. Alla fine della commedia la Dottoressa De Vito ha ringraziato tutti gli spettatori in quanto con la loro presenza hanno permesso di raccogliere i fondi per la beneficenza. Complimenti all’Associazione per aver realizzato uno spettacolo bello ed interessante con una scenografia fantastica e un’interpretazione completa e ordinata dei personaggi, con il notevole gradimento del numeroso pubblico presente. (Pasquale Iannucci)