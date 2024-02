“Successo Esplosivo per la Compagnia Maschere Nude con la Commedia ‘Arape ‘e zitto!!!’ a Sant’Anastasia: Due Serate Sold-out al Teatro Quadrifoglio”

Folgorante esordio per la Compagnia Maschere Nude, che nello scorso fine settimana ha messo in scena a Sant’Anastasia presso il teatro Quadrifoglio la commedia “Arape ‘e zitto!!!”, facendo registrare due serate di sold-out.

Un lavoro che si dipana tra amori, tradimenti, incomprensioni che coinvolge gli spettatori trascinandoli sul palco al fianco degli attori, in un turbinio di risate, riflessioni e tanta commozione.

Colpi di scena e sorprese caratterizzano questo spettacolo, diretto da Ernesto Sasso, incentrato sui rapporti di coppia e sugli inconvenienti che capitano durante un rapporto sentimentale.

“Molto positivo il riscontro ottenuto in queste prime due serate, non solo per il pienone ma soprattutto per le reazioni del pubblico, il che mi fa ben sperare per il proseguimento del nostro Tour che vedrà la prossima tappa il 2 marzo al Teatro d’Europa di Cesinali. Con questo lavoro stiamo mettendo in atto un Teatro moderno, caratterizzato da elementi nuovi ma comunque con radici nella tradizione classica: lo spettatore in questo modo si sente molto più coinvolto, partecipa quasi in maniera interattiva e questo è solo il primo passo verso una sorta di “rivoluzione” teatrale che vogliamo attuare al fine di rendere questo momento di cultura ed arte fruibile ad una platea vasta ma al tempo stesso competente. Ovviamente mi preme ringraziare tutti i ragazzi della compagnia che con dedizione ed impegno si sono dedicati a questo progetto: Francesco Saverio Tisi, Veronica D’Alessio, Mario Montagna, Antonio Barbato, Barbara Baratti, Maria Rosaria Escolino e la piccola Saira Pantalone al suo esordio assoluto su un palco; Franco Bruno ed Elena Erardi che si sono prodigati per consentire la messa in scena presso il teatro Quadrifoglio; Paolo Catapano per le musiche originali, Ilaria Luongo per la direzione di scena, Antonio Sicondolfi per l’apporto tecnico ed ovviamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della commedia in questo fine settimana. Un ringraziamento particolare va a Riccardo D’Avanzo, Rita Pirro, Giovanni Panico per l’inestimabile contributo umano e professionale profuso in questi anni”, afferma il regista Ernesto Sasso.

Prossimo appuntamento dunque il 2 marzo prossimo al Teatro d’Europa di Cesinali (AV) al quale vi consigliamo di non mancare per vedere uno spettacolo innovativo e coinvolgente.

Per info e prenotazioni: 388-7747512