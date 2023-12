Sperone si illumina di Magia: L’Attesa accensione delle Luci di Natale l’8 dicembre

Con il mese di dicembre, la magia del Natale inizia a diffondersi ovunque, e Sperone, con la sua tradizione di illuminare le strade con le luci natalizie, si prepara per un evento emozionante l’8 dicembre. La piazza Luigi Lauro sarà il cuore pulsante di questa celebrazione natalizia, pronta ad accogliere residenti e visitatori in un calore festoso.

Il Countdown Magico: Un’Atmosfera di Attesa

L’appuntamento è fissato per le 19:00, quando il cielo di Sperone sarà pervaso dalla luce calda delle Luci di Natale. L’intera comunità si riunirà in piazza, creando un’atmosfera vibrante e carica di emozione. Il momento culminante sarà il countdown che precederà l’accensione dell’albero, un evento che unisce le persone in un gesto collettivo di gioia e speranza.

Divertimento per Tutta la Famiglia: Il Magico Mondo di Disney Arriva a Sperone

La festa inizia già alle 17:00, con un pomeriggio dedicato all’intrattenimento dei più piccoli. Il magico mondo di Disney prenderà vita con varie attrazioni che cattureranno l’immaginazione dei bambini, creando ricordi indelebili. Da personaggi amati a giochi divertenti, l’evento sarà un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Mercatini di Natale: Shopping e Atmosfera Unica

Grazie all’impegno dell’associazione “Insieme si può” di Sarno, la piazza sarà animata da pittoreschi mercatini di Natale. Qui, gli artigiani locali esporranno le loro creazioni uniche, offrendo un’ampia varietà di regali natalizi e prelibatezze culinarie. È l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e trovare regali speciali per i propri cari.

La Magia di Babbo Natale: Foto e Cioccolata Calda per Tutti

Nessuna celebrazione natalizia sarebbe completa senza la presenza di Babbo Natale. Lui sarà lì, pronto ad accogliere i desideri dei bambini e a scattare foto indimenticabili. Inoltre, per riscaldarsi durante la fredda serata, sarà disponibile cioccolata calda fumante per tutti i partecipanti.

L’8 dicembre a Sperone: Un’Occasione per Condividere la Gioia del Natale

L’accensione delle Luci di Natale a Sperone il 8 dicembre rappresenta non solo un evento festoso ma anche un momento in cui la comunità si riunisce per condividere la gioia delle festività. Questa celebrazione offre un’opportunità unica per rafforzare i legami comunitari, creare nuovi ricordi e immergersi completamente nell’atmosfera incantata del Natale. Sperone si prepara a brillare di luce propria, regalando a tutti un indimenticabile inizio di stagione festiva.