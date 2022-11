SPERONE. Nel pomeriggio i funerali dell’ex sindaco Stefano Alaia

Tanta commozione ha provocato la scomparsa ieri di uno degli ex sindaci simboli del mandamento, quello del comune di Sperone, Stefano Alaia. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre, presso la chiesa di Sant’Elia si terranno i funerali celebrati da don Reinaldo, parroco della piccola comunità, la funzione inizierà alle ore 15,30. I funerali partiranno dalla casa dell’Estinto di Corso Umberto I e oltre all’intera comunità speronese parteciperanno alla cerimonia funebre tanti personaggi politici vecchi e nuovi, non solo della comunità mandamentale ma anche provenienti dall’Irpinia per onorare la sua memoria. Dopo il rito funebre la salma dell’ex sindaco sarà tumulata nella cappella privata del cimitero di Sperone.