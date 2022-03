SPERONE. Incidente mortale sulla Nazionale, tra i primi soccorritori il primo cittadino di Mugnano

Tra i primi ad intervenire sul posto dell’incidente mortale avvenuto questa sera a Sperone, il primo cittadino di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, che in auto si è trovato a passare per la Nazionale delle Puglie proprio al momento del sinistro. In qualità di medico ha immediatamente prestato soccorso e chiamando il 118, la donna non ha subito particolari conseguenze dall’impatto, ma per accertamenti è stata trasportata comunque in ospedale dal 118, mentre lo stesso primo cittadino di Mugnano ha poi constatato la morte dell’uomo alla guida della Kia. Gli stessi medici intervenuti in soccorso hanno infatti confermato il decesso. L’uomo perito nel sinistro è stato accertato è di nazionalità Romena. Sulla dinamica si saprà qualcosa in più solo dopo i rilievi e le indagini dei Carabinieri che hanno acquisito anche diverse testimonianze.

adsense – Responsive – Post Articolo