SPERONE. Inaugurato il Plesso della Scuola Primaria.

Stamattina 6 Novembre si è celebrato un momento straordinario nella storia dell’istruzione della comunità speronese: l’inaugurazione del Plesso della Scuola Primaria.

E’ stato un giorno di gioia e speranza in cui si è dato il benvenuto a una nuova era nell’educazione degli alunni di Sperone, una scuola che anche grazie ai fondi del PNRR , sarà altamente innovativa, con ambienti di apprendimento capaci di consentire agli studenti di affrontare al meglio le sfide del futuro.

“Questa scuola, ha sottolineato il Sindaco Adolfo Alaia, è il risultato di un anno di pianificazione, di duro lavoro e di determinazione. Rappresenta l’impegno per fornire un ambiente di apprendimento di alta qualità che ispiri, sfidi e prepari i nostri studenti per affrontare il mondo in rapido cambiamento di oggi. “

“A voi studenti – ha ribadito il Dirigente Scolastico Pasquale Napolitano – dico che questa scuola è il vostro luogo sicuro per esplorare, imparare e crescere. Siate curiosi, sfruttate ogni opportunità e perseguite i vostri sogni con passione. Questa scuola rappresenta un trampolino di lancio per il vostro futuro, e il vostro impegno e dedizione lo renderanno un luogo di successo e realizzazione”.

Una soddisfazione immensa e lampante negli occhi di tutti, bambini e soprattutto genitori.

L’Evento celebrativo è proseguito con i canti ed il benvenuto dei bambini, con l’intervento del Sacerdote che ha benedetto la struttura e con la visita all’interno dei locali delle autorità e dei cittadini.