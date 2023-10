SPERONE. Il Comitato Festa Sant’Elia conquista un grande successo con la distribuzione delle Castagne

Una giornata all’insegna della festa e della condivisione ha animato le strade di Sperone nel corso della prima uscita del Comitato Festa Sant’Elia per la distribuzione delle castagne. Il calore della comunità locale si è fatto sentire e il risultato è stato un grande successo.

Il Comitato Festa, quest’anno presieduto da Antonio Solombrino, ha voluto ringraziare di cuore tutti coloro che hanno accolto con entusiasmo e generosità le loro iniziative. La distribuzione delle castagne è stata solo il primo passo di un percorso che si svilupperà ulteriormente nel corso dei mesi in occasione della festività di Sant’Elia.

Il ricavato ottenuto dalla vendita delle castagne e dalle offerte raccolte sarà destinato a sostenere e arricchire la prossima festa di Sant’Elia. La comunità ha dimostrato il suo attaccamento alle tradizioni e alla celebrazione della festa patronale, e il Comitato Festa Sant’Elia si è impegnato al massimo per garantire il successo dell’evento.

L’atmosfera festosa e l’entusiasmo dei partecipanti hanno reso questa giornata un momento speciale di condivisione e di aggregazione. La comunità di Sant’Elia ha dimostrato una volta di più quanto sia unita e desiderosa di celebrare le proprie radici e tradizioni.

Il Comitato Festa Sant’Elia ha già annunciato l’appuntamento per il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 ottobre. Saranno due giorni dedicati al completamento del paese, un’occasione per continuare a rafforzare i legami comunitari e per prepararsi alla grande festa di luglio.

La festa di Sant’Elia è un momento importante per la comunità di Sant’Elia, e grazie al supporto e all’entusiasmo di tutti, si preannuncia un evento eccezionale. La distribuzione delle castagne è stata solo l’inizio di un’esperienza che porterà la comunità di Sant’Elia a celebrare le proprie tradizioni in grande stile. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa giornata e che continueranno a sostenere il Comitato Festa Sant’Elia nei prossimi giorni.