Sorteggio dei Loculi Cimiteriali a Sperone: Un invito alla partecipazione della Cittadinanza

L’Amministrazione di Sperone (AV) desidera informare la comunità che martedì 24 ottobre 2023, alle ore 16:30, si terrà un importante evento pubblico presso la sede comunale. In quell’occasione, avrà luogo il sorteggio per l’assegnazione dei loculi cimiteriali tra coloro che hanno presentato una regolare domanda.

Il sorteggio rappresenta un momento significativo per la comunità di Sperone. Questo procedimento mira a garantire una distribuzione equa e trasparente degli spazi finalizzati alla sepoltura, un aspetto che riveste grande importanza per le famiglie e per la comunità nel suo insieme.

L’Amministrazione invita calorosamente tutti i cittadini interessati a partecipare a questo importante evento. La partecipazione della comunità è fondamentale per garantire che il processo di assegnazione dei loculi cimiteriali avvenga in modo giusto e rispettoso delle normative locali.

Si prega la cittadinanza di segnare questa data importante, martedì 24 ottobre 2023, alle ore 16:30, e di partecipare al sorteggio presso la sede comunale.