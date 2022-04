SPERONE. Ecco il Presepe Pasquale di Antonino Napolitano. Domenica l’inaugurazione

Come lo scorso anno, proprio nel periodo Natalizio con il suo maestoso presepe, il nostro amico Antonino Napolitano continua a sorprenderci con le sue iniziative. A partire da domenica 10 aprile, alle ore 19.45 sarà inaugurato uno straordinario e bellissimo “Presepe Pasquale” che raffigura la Vita, la Passione, la Morte e la Resurrezione di Gesù.

Il presepe, giunto alla sua terza edizione, si caratterizza per la suddivisione in tante scene religiose, tra cui: “Entrata di Gesù a Gerusalemme”, “Il Giudizio di Ponzio Pilato”, “Gesù condannato a morte”, “Incoronazione di spine”, “Lavanda dei piedi”, “L’Ultima Cena”, “Sepolcro Pieno”, “Flagellazione di Gesù”, “Gesù deposto dalla croce”.

Ogni scena viene contrassegnata con il relativo cartellino/iscrizione per farne comprendere meglio il senso.

La sua iniziativa ha subito trovato l’appoggio e il benestare di “Don Reinaldo” (Parroco di Sperone), il quale si è prodigato per permettere la realizzazione all’interno della Chiesa di Sant’Elia.

Il Sig. Antonino è un’artista a tutto campo, da sempre appassionato all’arte del presepe.

Noi tutti non possiamo che complimentarci con lui per le sue lodevoli iniziative e per la passione che impiega nel realizzarle.

Forza Antonino, continua così!

