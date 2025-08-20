Spari contro un’auto in transito ad Avellino: indagini in corso

Avellino — Un episodio di violenza armata ha scosso il centro di Avellino nella tarda serata di martedì, quando un’auto in transito lungo Viale Italia, nei pressi della rotonda che conduce alla Nazionale, è stata raggiunta da almeno quattro colpi di arma da fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, a sparare sarebbero stati due uomini a bordo di uno scooter, entrambi con il volto nascosto da un casco integrale. I due si sarebbero avvicinati al veicolo e avrebbero esploso i colpi a distanza ravvicinata, prima di dileguarsi rapidamente. Non risultano persone ferite.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Squadra Volanti e gli agenti della Squadra Mobile, che hanno effettuato i rilievi e avviato immediatamente un’indagine. Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze da residenti e passanti, nel tentativo di chiarire dinamica e motivazioni dell’agguato.

Le autorità non hanno ancora fornito ipotesi sul movente, ma hanno definito l’episodio “grave” e potenzialmente indicativo di una matrice intimidatoria. La città resta sotto osservazione mentre le forze dell’ordine proseguono le attività investigative.