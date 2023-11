MONTEFORTE. Sopravvivere per testimoniare, gli studenti dell’IC Aurigemma incontrano Costanza, l’autista di Falcone

Sarà il ministro degli interni Matteo Piantedosi a consegnare un suo videomessaggio agli studenti dell’I.c. Aurigemma di Monteforte, in occasione della Giornata della legalità in programma il 16 novembre, alle 10, al Polo Giovani con la partecipazione di Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone, unico sopravvissuto alla strage di Capaci del 23 maggio 1992. Costanza, che ha fatto del dovere di testimoniare lo scopo della sua vita, impegnato da oltre un trentennio a costruire un percorso di legalità per formare gli studenti italiani, si racconterà nel corso di un confronto dal titolo “Sopravvivere per testimoniare”. A introdurre l’incontro la dirigente dell’Ic Aurigemma Filomena Colella. Interverranno il prefetto Paola Spena, il sostituto procuratore di Avellino Vincenzo D’Onofrio, il questore Nicolino Pepe, il direttore generale dell’Usr Campania Ettore Acerra, la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Fiorella Pagliuca, Emiliano Valtulini, direttore Trinity College London. “La scuola – sottolinea la dirigente Colella – a cui è affidato il delicato compito dell’educazione delle nuove generazioni, sente forte l’esigenza di fornire alle ragazze e ai ragazzi modelli valoriali forti e vividi, con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso tra i giovani e le istituzioni per incentivare l’assunzione di comportamenti responsabili del singolo nei confronti della collettività.