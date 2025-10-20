SOMMA VESUVIANA – Le parole di Pietro il poeta rivivono sulla piazzetta della Collegiata

Un piccolo grande gesto di memoria e affetto ha colorato la mattinata di ieri a Somma Vesuviana.

Sulla piazzetta della Collegiata, proprio accanto alla panchina dove amava sedersi ogni giorno Pietro, il poeta, sono state collocate alcune mattonelle artistiche che riportano incise le sue poesie più amate.

Un’iniziativa semplice ma carica di significato, nata dal desiderio di mantenere viva la voce di un uomo che, con i suoi versi, aveva saputo raccontare la vita quotidiana, i sentimenti e l’anima più autentica del paese.

Durante la breve cerimonia, il professor Di Lorenza ha letto ad alta voce una delle poesie di Pietro, regalando ai presenti un momento di intensa commozione.

Le sue parole, sospese tra nostalgia e riconoscenza, hanno trasformato quella panchina in un luogo simbolico, dove la poesia continua a respirare e a parlare alla gente.

Le mattonelle resteranno lì, a ricordare che la poesia non muore mai, soprattutto quando nasce dal cuore di chi ama la propria terra e la propria comunità.