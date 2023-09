SOLOFRA (AV). L’ottava edizione di “Indivino: Incontri di Vini nella Terra di Mezzo”

L’ottava edizione di “Indivino: Incontri di Vini nella Terra di Mezzo” di Solofra (AV) si svolgerà Venerdì 22 settembre 2023 e Sabato 23 settembre 2023 nella suggestiva location del Complesso monumentale di Santa Chiara, dove tramite un’incursione dei 5 sensi i visitatori potranno intrattenersi in spettacoli musicali, banchi di degustazione dei vini delle oltre 40 cantine Irpine e Salernitane presenti, prodotti gastronomici e caseari delle medesime province e laboratori degustativi a cura delle delegazioni ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) di Avellino e Salerno. Si potranno gustare i primi piatti del servizio di ristorazione e fare scoperta delle migliori prelibatezze degli stand gastronomici, in degustazione Norcineria, Caseari, Pasticceria, Ricette antiche. Come lo scorso anno, l’evento INDIVINO 2023 sarà completamente Plastic Free, bicchieri e bottiglie di plastica saranno sostituiti da una “mise en place” completamente Biodegradabile e Compostabile.

INDIVINO, acronimo di “incontri di vino”, è una manifestazione culturale legata al vino ed alle degustazioni multi-sensoriali, che si tiene a Solofra, terra di mezzo tra le due province campane di Salerno e Avellino.

L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Città di Solofra in collaborazione con ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino di Avellino e Salerno, si pone l’obiettivo di divulgare l’educazione degustativa del vino veicolata attraverso le giuste coniugazioni tra i prodotti eno-gastronomici della regione e la valorizzazione delle bellezze artistiche, culturali e naturalistiche della Città di Solofra.

Sono previsti due giorni di visite guidate alla magnifica Collegiata di San Michele Arcangelo, scrigno delle più belle opere del pittore Solofrano Guarini, alla sua cripta ed al centro storico dove tutt’oggi è possibile ammirare il vecchio polo conciario ormai dismesso oltre che una molteplicità di palazzi signorili.

Il magnifico giardino del Complesso monumentale di Santa Chiara adibito ad open space ospiterà dalle ore 19.00 i banchi di degustazione delle cantine vinicole più prestigiose del panorama enologico Irpino e Salernitano. L’elegante Sala degli archi, invece, ospiterà due masterclass sui Grandi Bianchi d’Irpinia a 20 Anni dalla DOCG a cura dell’ ONAV con importanti collaborazioni,per le quali è necessaria una registrazione online: Venerdì 22 Settembre alle ore 20.00: “Incontro e Degustazione sul Fiano di Avellino DOCG”

Sabato 23 Settembre alle ore 20.00: “Incontro e Degustazione sul Greco di Tufo DOCG”

Poiché le masterclass sono a numero chiuso, è necessaria la prenotazione.

Gli spettacoli musicali allieteranno le serate con classe e charme. Venerdì ci sarà lo spettacolo musicale a cura di Gabriel Ambrosone Trio, mentre la seconda serata della manifestazione sarà allietata da “Asakaira”.

Tutte le informazioni online su www.indivino.it