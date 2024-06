Fabiano Ginolfi Eletto Presidente dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino

L’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino ha annunciato l’elezione per acclamazione di Fabiano Ginolfi come nuovo Presidente dell’Unione. Ginolfi, giovane professionista di Solofra, succede a Fabio Siricio, che ha guidato l’Unione con grande professionalità negli ultimi anni.

Durante l’assemblea, gli iscritti hanno espresso unanime consenso per la candidatura di Ginolfi, riconoscendo la sua dedizione, competenza e impegno verso la professione. Precedentemente Vicepresidente, Ginolfi ha ora l’opportunità di continuare a contribuire in modo significativo alla crescita e allo sviluppo dell’Unione.

Nel suo discorso di insediamento, Fabiano Ginolfi ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordatagli e ha dedicato parole di apprezzamento al lavoro svolto dal suo predecessore, Fabio Siricio: “Voglio esprimere un sentito ringraziamento a Fabio Siricio per la sua dedizione e leadership durante il suo mandato. Il suo impegno e la sua visione hanno fatto crescere l’attuale compagine e posto solide fondamenta sulle quali costruire il nostro futuro.”

Ginolfi ha poi delineato le priorità del suo mandato, che includono la promozione della formazione continua e l’aggiornamento professionale dei giovani colleghi, il rafforzamento della collaborazione con le altre Unioni e l’incremento delle attività di networking e scambio di esperienze tra i professionisti. Ha sottolineato anche l’importanza di istituire sinergie con le associazioni di categoria presenti sul territorio e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino.

“Sono onorato e orgoglioso di essere stato scelto per guidare la nostra Unione. Intendiamo lavorare con abnegazione e passione per rafforzare il nostro ruolo professionale e creare un ambiente stimolante per la crescita di tutti. Sono certo che, con l’impegno di ciascuno di noi, potremo affrontare con successo le sfide future e valorizzare al meglio la nostra professione,” ha affermato Ginolfi. “Ricordiamo che l’Unione è un’associazione sindacale e un luogo di confronto per la crescita professionale e personale dei giovani commercialisti ed esperti contabili.”

Durante l’assemblea sono stati eletti anche i nuovi membri del Direttivo:

Vicepresidente: Lucia G. Ferrara

Segretario: Roberto Meoli

Tesoriere: Luigi Urciuoli

Consigliere: Martina Egidio

Consigliere: Angelo Melillo

Consigliere: Matteo Montefusco

Consigliere: Pellegrino D'Avanzo

Responsabile Commissione di Studio: Gaetano Petrillo

Componente Commissione di Studio: Michele Dell'Utri

Collegio dei Revisori:

Presidente: Fernando Cuomo

Componente: Antonio Grossi

Componente: Luigi Ingino

Collegio dei Probiviri:

Presidente: Fabio Siricio

Componente: Stefano Avitabile

Componente: Concetta Pisa

Rappresentante Tirocinanti:

Giuseppe Davidde

L’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino augura al nuovo Presidente e a tutto il Direttivo un mandato ricco di successi e soddisfazioni, certa che sapranno guidare l’Unione verso nuovi traguardi.